Governo: Taverna (M5S), 'da Draghi ad ascoltare' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) - “Andiamo ad ascoltare”. Così là vicepresidente del Senato Paola Taverna entrando alla Camera dove a breve si riuniranno i ‘big' del M5S, compreso Beppe Grillo, in vista delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. A chi gli chiede del nutrito gruppo di senatori contrari alla strada che il M5S sta imboccando, “questo lo dite voi”, risponde piccata. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) - “Andiamo ad”. Così là vicepresidente del Senato Paolaentrando alla Camera dove a breve si riuniranno i ‘big' del M5S, compreso Beppe Grillo, in vista delle consultazioni con il premier incaricato Mario. A chi gli chiede del nutrito gruppo di senatori contrari alla strada che il M5S sta imboccando, “questo lo dite voi”, risponde piccata.

fattoquotidiano : Draghi, Taverna: “Il nostro è un no a un governo tecnico. Conte? Patrimonio da preservare” - MediasetTgcom24 : Governo, Taverna (M5s): 'Non voteremo Draghi, unica strada le urne' #Draghi - TV7Benevento : Governo: Taverna (M5S), 'da Draghi ad ascoltare'... - Ilaria_26 : Per capire, Paoletta Taverna, la stessa del video da Golden Globe per il ritorno alla Lira, oggi va in delegazione… - TommyBrain : Il governo Ciampolillo/Monti/Taverna/MariaRosariaRossi non può bloccare l’Italia.' -