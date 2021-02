Governo: Borghi (Pd), 'avanti con Draghi, non cadiamo in trappola Salvini' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Ma abbiamo ascoltato Mattarella o no? È un Governo che non ha una “formula politica”. C'è bisogno di un traduttore? Non cadiamo nella trappola di Salvini e andiamo avanti con il sostegno a Draghi. Non siamo noi ad aver cambiato idea su euro, Ue e Nato. Anzi". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, deputato del Pd di Base riformista, l'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Ma abbiamo ascoltato Mattarella o no? È unche non ha una “formula politica”. C'è bisogno di un traduttore? Nonnelladie andiamocon il sostegno a. Non siamo noi ad aver cambiato idea su euro, Ue e Nato. Anzi". Lo scrive su Twitter Enrico, deputato del Pd di Base riformista, l'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

