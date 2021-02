Gori | “Troppa gente oggi a Bergamo | non abbiamo imparato nulla?”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “era il primo sabato di zona gialla dopo un mese circa di limitazioni:ritrovato faticosamente questa libertà di movimento e sinceramente pensavo che questo weekend sarebbe stato accompagnato da comportamenti prudenti e responsabili. Non è stato esattamente così”. La strigliata arriva in serata dal sindaco Giorgio, che con un video postato sulla propria pagina Facebook, ha rimproverato i propri concittadini. “Nelle vie del centro si sono riversate migliaia e migliaia di persone. La polizia locale ha dovuto chiudere via XX settembre e la corsarola da Piazza Vecchia. Ha dovuto interviene a più riprese per sciogliere gruppi, capannelli e assembramenti soprattutto di giovani. Tanti giovani, probabilmente anche dai comuni della provincia, si sono riversati in città e molti di loro senza rispettare le elementari misure di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gori Troppa

BergamoNews.it

Nel pomeriggio di sabato 6 febbraio, tra le 16 e le 17,30, la polizia locale ha transennato via XX Settembre e disposto il senso unico. Stessa misura anche sulla Corsarola in Città Alta.