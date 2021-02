Filippo Ganna, una zampata da fenomeno: “fuga e crono”, vittoria di talento. Il Re del Tempo è già in forma (Di sabato 6 febbraio 2021) Filippo Ganna ha ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, di essere un fuoriclasse assoluto. Lo si era già capito nel 2020, quando aveva dominato i Mondiali a cronometro e aveva conquistato tre vittorie nelle prove contro il Tempo al Giro d’Italia, senza dimenticarsi il sigillo iridato nell’inseguimento individuale su pista. Un talento innato non soltanto nelle sfide contro le lancette, ma anche nelle corse in linea, perché a Camigliatello Silano si era inventato una fuga da lontano e poi sulla salita finale aveva lasciato sul posto tutti i compagni di giornata imponendosi sotto la pioggia alla Corsa Rosa. Un gigante dalla potenza inaudita che ha anche aiutato Tao Geoghegan Hart a vincere la corsa sul nostro suolo nazionale. Una vera e propria icona, che ad appena 24 anni è entrata di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)ha ribadito, qualora ce ne fosse bisogno, di essere un fuoriclasse assoluto. Lo si era già capito nel 2020, quando aveva dominato i Mondiali ametro e aveva conquistato tre vittorie nelle prove contro ilal Giro d’Italia, senza dimenticarsi il sigillo iridato nell’inseguimento individuale su pista. Uninnato non soltanto nelle sfide contro le lancette, ma anche nelle corse in linea, perché a Camigliatello Silano si era inventato unada lontano e poi sulla salita finale aveva lasciato sul posto tutti i compagni di giornata imponendosi sotto la pioggia alla Corsa Rosa. Un gigante dalla potenza inaudita che ha anche aiutato Tao Geoghegan Hart a vincere la corsa sul nostro suolo nazionale. Una vera e propria icona, che ad appena 24 anni è entrata di ...

