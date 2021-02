Conte nella squadra del governo Draghi?

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri il Fatto ha raccontato di una lunga telefonata, di oltre due ore, tra Marioe Beppe Grillo che avrebbe convinto l’Elevato a perorare presso i 5 Stelle l’appoggio aldell’ex numero uno della BCE. Oggi Pucciarelli su Repubblica aggiunge nuovi particolari. Durante la conversazione si sarebbe anche parlato dell’ingresso didei ministri: Giuseppedidi Mario: la telefonata tra Beppe Grillo e il presidente del Consiglio in pectore c’è stata mercoledì scorso, è servita a cambiare gli umori e gli equilibri dentro i 5 Stelle e lì il garante del Movimento si è speso per l’ex capo del. Basterà questo per convincere i parlamentari, ...

In attesa che l'ultimo tornante oggi porti nella maggioranza i grupponi di Lega e M5S. Leggi anche Grillo a vertice M5S con Conte e poi da Draghi Governo Draghi, Meloni: "Non votiamo fiducia: mai con ..." ... a cui dovrebbe partecipare anche Conte. Il fondatore dei 5 stelle apre all'ex presidente della Bce ... 06 feb 09:01 Borghi (Lega): "Mario Draghi può fare tanti gol" 'Se puoi avere a disposizione...