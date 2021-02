Come dogane e dazi stanno complicano i rapporti tra Ue e Regno Unito (Di sabato 6 febbraio 2021) «E pensavi che Brexit fosse la parte peggiore?». Politico riassume così la crisi di nervi dell’ultima settimana che si è consumata sull’asse Bruxelles-Dublino-Belfast-Londra. I rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, migliorati dall’accordo di libero scambio raggiunto il 24 dicembre 2020, sono tornati tesi. Il 24 gennaio la Commissione ha vietato l’esportazione verso Belfast dei vaccini provenienti dall’Unione Europea, attivando l’articolo 16 del protocollo sull’Irlanda del Nord. Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione, si è assunta la responsabilità del «disguido». «È Come se ci fosse un confine di stato nel mar d’Irlanda. Una merce che va dall’Irlanda verso Belfast rimane nel mercato interno quindi può circolare liberamente. Nel protocollo c’è una clausola di salvaguardia che permette di impedire ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 febbraio 2021) «E pensavi che Brexit fosse la parte peggiore?». Politico riassume così la crisi di nervi dell’ultima settimana che si è consumata sull’asse Bruxelles-Dublino-Belfast-Londra. Itrae Unione Europea, migliorati dall’accordo di libero scambio raggiunto il 24 dicembre 2020, sono tornati tesi. Il 24 gennaio la Commissione ha vietato l’esportazione verso Belfast dei vaccini provenienti dall’Unione Europea, attivando l’articolo 16 del protocollo sull’Irlanda del Nord. Ursula Von der Leyen, la presidente della Commissione, si è assunta la responsabilità del «disguido». «Èse ci fosse un confine di stato nel mar d’Irlanda. Una merce che va dall’Irlanda verso Belfast rimane nel mercato interno quindi può circolare liberamente. Nel protocollo c’è una clausola di salvaguardia che permette di impedire ...

