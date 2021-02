Atletica | Larissa Iapichino ancora da record nel salto in lungo ad Ancona

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di(Fiamme Gialle) migliora il suoitaliano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo e 6,70 al terzo, battendo il 6,40 dell’ultima edizione. La 18enne diventa la seconda al mondo quest’anno e la terza azzurra di sempre, superando il risultato alla migliore prestazione under 23 di Dariya Derkach. SportFace.

Nel lungo Iapichino (Fiamme Gialle) migliora il suo record italiano under 20 al coperto con ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 6 febbraio - 16:44

Quarto aggiornamento live dalla prima giornata dei campionati italiani Juniores-U23 in programma oggi, sabato 6 febbraio, e dei quali trovate qui iscritti, orario e diretta streaming. Pazzesca Larissa ...Nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona, Larissa Iapichino migliora il suo record italiano under 20 al coperto con 6,53 al secondo tentativo e 6,70 al terzo, ...