Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Mercoledì 10 Febbraio 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021)UPAS della puntata del 10Thea si trova a mentire di nuovo per difendere il fratello. Michele tenta di convincere Chiara a rinunciare all’idea di intervistare Silvia. L’invito a partecipare a un evento mondano del Circolo è motivo di tensione tra Alberto e Clara. Attento a non destare sospetti in Franco, Nunzio spera di raggiungere la cifra che gli occorre per evitare guai seri. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio Sabbioni, Produttore esecutivo FremantleMedia Renata Anzano, Produttore esecutivo CPTV Napoli ...