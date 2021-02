Zingaretti | Appoggio a Raggi? Nostro giudizio non cambia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “Il sindaco della Capitale non puo’ restare fuori da quel dibattito. Sarebbe strano se non si schierasse. Credo sia intervenuta per quello, per dare una mano”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, in una intervista a La Stampa a proposito dell’endorsement di Virginia, che ha invitato il Movimento 5 Stelle a stare con il premier incaricato, Mario Draghi. Quanto alla possibilita’ che la prima cittadina si aspetti in cambio undel Pd nella sua corsa per il secondo mandato in Campidoglio,chiarisce: “Ne abbiamo gia’ parlato: nulla di personale ma ile’ stato dato, e non. Ed e’ stato dato, figurarsi un po’, quando al Governo c’era ancora Giuseppe Conte”.