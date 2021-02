VIDEO Sinner-Bedene 7-6, 6-2, ATP Melbourne I: highlights e sintesi del match (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP Melbourne I, denominato Great Ocean Road Open, superando per 7-6 (6), 6-2 lo sloveno Aljaz Bedene, contro il quale aveva perso i due precedenti risalenti al 2019. Il primo set si è rivelato molto equilibrato, con il n.36 del mondo che è stato costretto ad annullare anche un set-point sul 5-6, prima di infilare tre punti consecutivi e chiudere il tiebreak sull’8-6. A senso unico invece la seconda frazione, con l’altoatesino che ha preso sin da subito il largo, dominando l’avversario. Sinner è tornato in campo poche ore dopo per sfidare il serbo Miomir Kecmanovic ai quarti di finale. L’italiano inoltre non è stato per niente fortunato relativamente al sorteggio degli Australian Open che scatteranno lunedì 8 febbraio: l’urna gli ha riservato il canadese ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Janniksi è qualificato per i quarti di finale del torneo ATPI, denominato Great Ocean Road Open, superando per 7-6 (6), 6-2 lo sloveno Aljaz, contro il quale aveva perso i due precedenti risalenti al 2019. Il primo set si è rivelato molto equilibrato, con il n.36 del mondo che è stato costretto ad annullare anche un set-point sul 5-6, prima di infilare tre punti consecutivi e chiudere il tiebreak sull’8-6. A senso unico invece la seconda frazione, con l’altoatesino che ha preso sin da subito il largo, dominando l’avversario.è tornato in campo poche ore dopo per sfidare il serbo Miomir Kecmanovic ai quarti di finale. L’italiano inoltre non è stato per niente fortunato relativamente al sorteggio degli Australian Open che scatteranno lunedì 8 febbraio: l’urna gli ha riservato il canadese ...

fMrhILmLnOkkhr1 : RT @plavi02: ?????????????????????? Brazzers-Abella The Sinner! Abella Danger Part 6 - sinner_amanda : RT @Pornstar_Vids: Rebecca More #RebeccaMore - Ryangoh26 : RT @plavi02: ?????????????????????? Brazzers-Abella The Sinner! Abella Danger Part 1 - bIah3times : RT @plavi02: ?????????????????????? Brazzers-Abella The Sinner! Abella Danger Part 7 - bIah3times : RT @plavi02: ?????????????????????? Brazzers-Abella The Sinner! Abella Danger Part 6 -