Vaccino Covid in Lombardia: "Il team c'è, ora i test di velocità" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 febbraio 2021 - La squadra tecnica che dovrà occuparsi del piano vaccinale contro il coronavirus è pronta e domani e dopodomani, in un padiglione della Fiera, sarà effettuato un test, il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 febbraio 2021 - La squadra tecnica che dovrà occuparsi del piano vaccinale contro il coronavirus è pronta e domani e dopodomani, in un padiglione della Fiera, sarà effettuato un, il ...

