Vaccini Covid al via dal 9 febbraio in Italia per gli under 55 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 febbraio 2021. Oggi 703 contagi in Toscana, 687 in Alto Adige, 668 in Veneto, 443 in Umbria, 91 in Basilicata. Attesa per i nuovi colori delle Regioni: preoccupa l'Umbria per la variante brasiliana. Martedì si parte con la somministrazione del vaccino AstraZeneca a under55. Arcuri in conferenza stampa ha detto quali sono le categorie che lo avranno per prima, come insegnanti e forze dell'ordine: "Oggi supereremo il primo milione di Italiani definitivamente vaccinati". Domani arrivano prime dosi AstraZeneca e cambia il piano vaccinale con fase 1 e 3 che proseguiranno insieme. Alto Adige torna in lockdown da lunedì. Bolzano e Friuli sono zone "rosso scuro" nell'ultima mappa Ue sulle aree a rischio.

