Ultimi sondaggi Tp | l’arrivo di Draghi non rassicura gli italiani

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 5 febbraio 2021) . Il 74,6% degliè sicuro che il premier incaricato Mariootterrà la fiducia del Parlamento. A pensarla in modo opposto è il 18,5%. È quanto emerge dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 2 e 4 febbraio. L’ex presidente della Bce nelle vesti di presidente del Consiglio ispira fiducia al 55,9% degli intervistati, Quattro su dieci invece affermano di non vedere di buon occhionel ruolo di premier. Non basta però il suo arrivo are gli. Il 61,7%, infatti, dichiara di non sentirsi ottimista circa il proprio futuro. Dopo un anno di pandemia, la maggior parte dei cittadini aspetta fatti e non più parole. Fonte: Termometro PoliticoFonte: Termometro PoliticoTp: zona ...