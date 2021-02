Torino | parto cesareo durante un intervento neurochirurgico | salve madre e neonata

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Une undi neurochirurgia in contemporanea. Questo il risultato della collaborazione fra cinque dipartimenti e due ospedali della Città della Salute di. Alla paziente era stato diagnosticato un adenoma dell’ipofisi, un piccolo tumore benigno cerebrale che sanguinando comprimeva i nervi ottici, che avrebbe portato la donna a perdere la vista. A 48 ore dall’la neomamma potrà finalmente vedere la piccola Beatrice. La paziente era stata recentemente ricoverata nel redi ostetricia ospedaliera 3 dell’ospedale Sant’Anna per un improvvisa cecità parziale. Nonostante le cure mediche il danno visivo era peggiorato nel giro di poche ore. Francesco Zenga, neurochirurgo Responsabile della Chirurgia del Basicranio e Ipofisaria del Dipartimento di ...

Incredibile intervento ieri sera all'ospedale Molinette di, dove una giovane donna è stata fatta partorire con un cesareo durante un intervento ...neurochirurgico e contestualecesareo è ...Uncesareo e un intervento di neurochirugia in un'unica seduta con la mobilitazione e la collaborazione fra cinque dipartimenti e due ospedali della Città della Salute di. Ora mamma e ...È successo presso la Neurochirurgia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Milano, 5 feb. La madre e la neonata sono salve (LaPresse) – Ieri sera è stata fatta partorire con un ce ...