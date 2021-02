Si è spento Christopher Plummer | star di Tutti insieme appassionatamente

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si spegne questa sera, ladi “” accanto allaJulie Andrews, nota anche per il suo personaggio in Mary Poppins.aveva 91 anni e si ènella sua casa di Weston nel Connecticut. Era sposato da 50 anni con Elaine Taylor con cui ha avuto una figlia, Amanda, anche lei attrice e vincitrice di numerosi premi. Gli anni diInizia la sua carriera come interprete di Shakespeare, prima di entrare nel mondo del cinema con il musical “” con la regia di Robert Wise. Film candidato a 10 Oscar, ...

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #ChristopherPlummer si è spento oggi all’età di 91 anni. Più di 200 i ruoli da lui interpretati, senza mai lasciare il te… - MoviesAsbury : #ChristopherPlummer si è spento oggi all’età di 91 anni. Più di 200 i ruoli da lui interpretati, senza mai lasciare… - npcmagazine : Si è spento, all'età di 91 anni, Christopher Plummer, attore canadese noto ai più per avere interpretato il Capitan… - Think_movies : Addio a Christopher Plummer, la star hollywoodiana si è spento all’età di 91 anni - napolista : Morto l'attore Christopher Plummer: aveva 91 anni Plummer si è spento serenamente e circondato dall’affetto dei suo… -

Ultime Notizie dalla rete : spento Christopher

Addio aPlummer. Si e'all'eta' di 91 anni il celebre attore canadese reso famoso dal ruolo del capitano Von Trapp, nel musical 'Tutti insieme appassionatamente del 1965, al fianco del ...L'attore canadese, premio Oscar,Plummer è morto oggi all'età di 91 anni. La famiglia ha reso noto che si ècircondato dai suoi cari nella sua casa del Connecticut, negli Stati Uniti. L'attrice Elaine Taylor, sua ...Si spegne questa sera Christopher Plummer, la star di “Tutti insieme appassionatamente” accanto alla star Julie Andrews, nota anche per il suo personaggio in Mary Poppins. Plummer aveva 91 anni e si è ...E’ venuto a mancare oggi l’attore Christopher Plummer, che aveva recitato in film come Tutti i soldi del mondo. Lutto nel mondo del cinema. LEGGI ANCHE >>>Tragico Lutto, morto uno dei più grandi artis ...