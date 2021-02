Roma | aggressione fuori l’ospedale | ‘Dammi i soldi per il parcheggio’ e partono calci e pugni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un cittadino tunisino, di 28 anni, ha preso prima aun auto e poi ha colpito al volto con un pugno il proprietario. Questo è il fatto successo la settimana scorsa nei pressi dell’ingresso principale delsulla Circonvallazione Gianicolense, per cui la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per tentata estorsione aggravata, il 28enne. La vittima, in attesa di un parente che stava effettuando una visita, si era fermato all’interno dell’auto, regolarmente parcheggiata, quando ad un tratto è stato avvicinato da un ragazzo con un paio di jeans ed un maglione a righe (bianco e rosso) che ha preteso deiper il parcheggio. Al rifiuto dell’uomo è scattata l’. Leggi anche: Maxi sequestro di farmaci illegali anti-Covid a Fiumicino: pericolosi per la salute, ecco come ...