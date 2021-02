Non è mai troppo tardi: Carlo Mazzone sbarca sui social (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è mai troppo tardi. Carlo Mazzone sbarca sui social, e già messa giù così sembra il titolo di un film distopico, perché parliamo di un signore che a marzo compirà 84 anni che mai nella sua vita avrebbe pensato di mettersi a «smanettare» su Twitter. Ci ha pensato suo nipote Alessio, cui Mazzone è legatissimo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è mai troppo tardi. Carlo Mazzone sbarca sui social, e già messa giù così sembra il titolo di un film distopico, perché parliamo di un signore che a marzo compirà 84 anni che mai nella sua vita avrebbe pensato di mettersi a «smanettare» su Twitter. Ci ha pensato suo nipote Alessio, cui Mazzone è legatissimo.

