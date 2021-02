Negramaro in concerto a marzo | ma in streaming Per il live si punta su ottobre

BnB_Ferroviere : I Negramaro di nuovo live: #PrimoContatto è il preludio del loro ritorno dal vivo - eventiatmilano : I Negramaro di nuovo live: #PrimoContatto è il preludio del loro ritorno dal vivo - UnaRoSainAria : La luce in fondo al tunnel (@Negramaro Giuliano sarò quella con gli occhietti lucidi che ti fa ciao ciao con la ma… - sabrynegramaro : I @Negramaro sono tra i primi artisti in Italia pronti a tornare on the road con il #ContattoTour2021 Ad anticipare… - maurizio_della : @rubens_103 @madddalena @Negramaro ...o negramaro ad un concerto a Roma? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro concerto

Su LIVENow si potranno acquistare solo i biglietti per ilin streaming. Una presale sarà riservata agli iscritti del fanclub https://luforum..com/ per 48 ore a partire da sabato 6 ...Aspettando l'autunno, isaranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta ... prestigiosa venue che ospita per la prima volta un grandedal vivo. Titolo dell'evento ...Parliamo del nuovo Contatto Tour 2021 (l’indoor) dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a d ...Con una modalità un po' particolareI Negramaro sono i primi artisti in Italia ad annunciare, insieme al “Contatto Tour 2021”, anche uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva ...