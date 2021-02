Mocci | superare esperienza fallimentare Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “L’esperimentoe’ stato un fallimento su tutta la linea, pagato a caro prezzo da Roma e dai romani. Zero linee programmatiche, una gestione di bilancio fatta solo di tagli e indebitamento, il record mondiale di rimpasti di giunta: e’ il momento di andare oltre questa pagina nera per la citta’.” “Ecco perche’ domani saremo in strada, tra la gente, con i gazebo allestiti in tutta la citta’ per portare le nostre idee, e iniziare a scrivere una nuova pagina per Roma. Lapensi alle strisce pedonali, noi pensiamo a restituire dignita’ alla capitale d’Italia”. Lo dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe