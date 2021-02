L’Invasione degli Ultracorpi | i 65 anni di un cult intramontabile

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Accolto tiepidamente nel 1956, oggi il film di Don Siegel è universalmente riconosciuto come uno dei più importanti del genere fantascientifico Il 5 gennaio 1956, usciva per la prima volta nelle sale cinematografiche, L'Invasione, l'ultima fatica di Don Siegel, che traendo spunto dal romanzo di Jack Finney, ci guidò dentro uno spaventevole ed inquietante iter narrativo, in cui l'umanità veniva assalita da una forma di vita extraterrestre, intenzionata a prendere possesso dei corpi e delle menti del genere umano. Era un periodo particolare per la fantascienza. Di base si cercava, nelle grandi produzioni, di creare avventure pittoresche, dinamiche e divertenti per il pubblico. Ed era un pubblico che voleva distrarsi, entrare nei cinema per non pensare all'incubo nucleare, alla …