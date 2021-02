Le mini zone rosse a Perugia e Chieti per combattere l’avanzata delle varianti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre l’Alto Adige torna in lockdown per tre settimane, solo ieri nella regione si sono registrati 647 casi e due decessi, continuano a vrificarsi focolai dovuti alle varianti del Coronavirus. In Umbria le scuole sono chiuse a Perugia e in altri 25 comuni ed è stata trovata la variante “brasiliana” mentre su quella “inglese”si attendono i risultati dei test dei laboratori dell’Istituto superiore di sanità. Anche in Abruzzo la situazione è critica: “Stimiamo che il 40% dei casi di coronavirus emersi a Pescara negli ultimi giorni sia dovuto ad una variante, molto probabilmente quella inglese, che sta circolando rapidamente sul territorio. Potrebbe essere questa la spiegazione della crescita dei numeri”, spiega Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare – Test Covid-19 dell’Università di Chieti. “La variante ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre l’Alto Adige torna in lockdown per tre settimane, solo ieri nella regione si sono registrati 647 casi e due decessi, continuano a vrificarsi focolai dovuti alledel Coronavirus. In Umbria le scuole sono chiuse ae in altri 25 comuni ed è stata trovata la variante “brasiliana” mentre su quella “inglese”si attendono i risultati dei test dei laboratori dell’Istituto superiore di sanità. Anche in Abruzzo la situazione è critica: “Stimiamo che il 40% dei casi di coronavirus emersi a Pescara negli ultimi giorni sia dovuto ad una variante, molto probabilmente quella inglese, che sta circolando rapidamente sul territorio. Potrebbe essere questa la spiegazione della crescita dei numeri”, spiega Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare – Test Covid-19 dell’Università di. “La variante ...

cdqrancitelli : RT @Il_Centro: #Abruzzo #5febbraio #venerdi #coronavirus #covid #pandemia #ComitatoScientifico #Abruzzozonagialla #ContagioinAbruzzo, si va… - Il_Centro : #Abruzzo #5febbraio #venerdi #coronavirus #covid #pandemia #ComitatoScientifico #Abruzzozonagialla… - serenel14278447 : L’Italia sempre più «gialla», mini zone rosse per i focolai. Attesa per i dati del monitoraggio. Corriere della sera. - peterkama : l'italia sempre piu' gialla , mini zone rosse per i focolai #corsera - Mockupzone : iPhone 12 Mini Mockup Scene -