Italia-Spagna, semifinale ATP Cup 2021: orari, programma, tv e streaming (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alle ore 07.30 Italiane di domani, sabato 6 febbraio, scatteranno le semifinali dell'ATP Cup 2021 di tennis: a Melbourne, in Australia, entra nel vivo il torneo per squadre Nazionali che farà da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale. Toccherà anche all'Italia, che aveva già vinto il Girone C. Gli azzurri sfideranno la Spagna, vincitrice del Girone B, alla quale è bastato conquistare il primo dei tre incontri con la Grecia per andare in semifinale. Si inizierà con i due singolari: prima i numeri due, poi i numeri uno. A seguire, anche in caso di punteggio acquisito, si giocherà il doppio. Da valutare se scenderà in campo Rafael Nadal dopo aver saltato la fase a gironi per fastidi alla schiena. Sabato 6 febbraio si terrà la quarta giornata dell'ATP Cup 2021 di tennis.

