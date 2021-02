Incollati alla PlayStation anziché assistere i degenti, sospesi due operatori sanitari (Di venerdì 5 febbraio 2021) Palermo, 5 feb – Cosa c’è di meglio di una bella partita alla PlayStation in una corsia d’ospedale, di notte? Magari proprio mentre i pazienti giacciono in stato di totale incuria, abbandonati letteralmente a loro stessi? E’ quanto avvenuto in provincia di Palermo, dove due operatori socio-sanitari sono stati colti sul fatto dal responsabile del servizio presso cui lavoravano. Una notizia, riportata da TgCom24, che a prima vista potrebbe suscitare anche una certa ilarità, abituati come siamo ormai, in questa ebbrezza da coronavirus, a balletti di infermieri e medici nelle sale degli ospedali o ai camici trasformati in messaggerie varie, ma davvero non c’è nulla da ridere. I due oss habitué della PlayStation Sui due, recidivi a quanto pare, gravavano diverse segnalazioni. Segno evidente che si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Palermo, 5 feb – Cosa c’è di meglio di una bella partitain una corsia d’ospedale, di notte? Magari proprio mentre i pazienti giacciono in stato di totale incuria, abbandonati letteralmente a loro stessi? E’ quanto avvenuto in provincia di Palermo, dove duesocio-sono stati colti sul fatto dal responsabile del servizio presso cui lavoravano. Una notizia, riportata da TgCom24, che a prima vista potrebbe suscitare anche una certa ilarità, abituati come siamo ormai, in questa ebbrezza da coronavirus, a balletti di infermieri e medici nelle sale degli ospedali o ai camici trasformati in messaggerie varie, ma davvero non c’è nulla da ridere. I due oss habitué dellaSui due, recidivi a quanto pare, gravavano diverse segnalazioni. Segno evidente che si ...

