Incidente frontale sulla provinciale, morta ragazza di 19 anni. Ferito l'amico alla guida (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una 19enne di Ruvo di Puglia , Rosanna Bernocco , è morta sul colpo questa mattina in uno scontro frontale tra la Fiat Punto su cui viaggiava come passeggera insieme con un amico, rimasto Ferito, e ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una 19enne di Ruvo di Puglia , Rosanna Bernocco , èsul colpo questa mattina in uno scontrotra la Fiat Punto su cui viaggiava come passeggera insieme con un, rimasto, e ...

Incidente frontale a Ruvo di Puglia, Rosanna Bernocco morta a 19 anni: ferito l'amico alla guida