F1, a forte rischio il GP del Portogallo, la stagione 2021 potrebbe aprirsi con una doppietta in Bahrein (Di venerdì 5 febbraio 2021) La pandemia continua a condizionare le vite di tutti noi e, di conseguenza, anche il mondo dello sport. Non ne è esente, purtroppo, nemmeno la Formula Uno, ed il Mondiale 2020 ce ne ha già dato una grande dimostrazione. La nuova stagione, che scatterà nel fine settimana del 28 marzo in Bahrein, potrebbe risentire ancora della morsa del Covid-19 e, non ultimo, anche delle limitazioni decise volta per volta dai Governi locali. Come è ormai noto da diverse settimane, i primi cambiamenti sono già avvenuti. Il rinvio a fine stagione del Gran Premio d'Australia che in teoria doveva essere l'esordio del campionato, oppure l'inserimento di Imola al posto della Cina. In questo scenario, però, si va subito ad aggiungere un'altra criticità. Stiamo parlando del Gran Premio del Portogallo. A sua volta, infatti, la ...

