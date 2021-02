Daydreamer puntata serale 9 febbraio 2021, l’annuncio di Leyla ed Emre (Di venerdì 5 febbraio 2021) A rompere per qualche istante le ostilità tra Mevkibe e Huma nella puntata serale di Daydreamer di martedì 9 febbraio 2021,in onda alle 21:45 su Canale 5, saranno Leyla ed Emre che daranno a tutti la notizia del loro imminente matrimonio. Nessuno dei due però potrà sottrarsi alla rispettive madri. Entrambe le donne metteranno i due ragazzi in difficoltà dando loro delle liste di cose da fare prima delle nozze. Nel frattempo Can e Sanem intanto parlano ancora sconvolti delle dispute tra le loro famiglie. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate turche, Emre e Leyla abbandonano la Fikri Harika I due innamorati prendono questa durissima decisione dopo l’insensata scelta fatta da Can Tempi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) A rompere per qualche istante le ostilità tra Mevkibe e Huma nelladidi martedì 9,in onda alle 21:45 su Canale 5, sarannoedche daranno a tutti la notizia del loro imminente matrimonio. Nessuno dei due però potrà sottrarsi alla rispettive madri. Entrambe le donne metteranno i due ragazzi in difficoltà dando loro delle liste di cose da fare prima delle nozze. Nel frattempo Can e Sanem intanto parlano ancora sconvolti delle dispute tra le loro famiglie. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate turche,abbandonano la Fikri Harika I due innamorati prendono questa durissima decisione dopo l’insensata scelta fatta da Can Tempi ...

