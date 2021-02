Dasha Dereviankina | chi è la modella ucraina e moglie di Stefano Sala

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021)è unacon degli occhi di un colore unico nel suo genere e che, grazie alla sua bellezza ed il suo carisma, ha conquistato molte delle passerelle più importanti di tutto il mondo. Ultimamente, anche il mondo del gossip nostrano si è interessato a lei più da vicino, proprio per la relazione cheha (avuto?) con l’altrettanto avvenente concorrente del GF VIP,nasce il 10 giugno 1994 a Kiev, la capitale dell’. Il mondo della moda la ribattezzòKina ed è così che è conosciuta in tutto il fashion system. Il mondo dei social networks la ama ed Istagram è indubbiamente il suo regno. Non è un caso che questa bellezza ...