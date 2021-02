Cortina 2021 | Mondiali di sci in diretta sulla Rai – Orari delle gare

(Di venerdì 5 febbraio 2021)di sciCon 150 ore di trasmissione totale e una programmazione di circa 7 ore al giorno, la Rai coprirà idi sci diin esclusiva free-to-air per l’Italia. L’evento sportivo in programma dal 7 al 21 febbraio si svolgerà a porte chiuse per motivi sanitari ed anticiperà idealmente i Giochi olimpici invernali del 2026 (assegnati proprio a Milano e). Rai Sport seguirà l’ormai prossima manifestazione agonistica a partire dalla cerimonia di apertura, insu Rai2, domenica 7 febbraio, dalle 18.00 alle 19.30. Dal punto di vista agonistico tutte leavranno una copertura live, su Rai2 e Raiplay, in simulcast con il canale tematico (57 del Digitale Terrestre). Per la seconda rete del servizio pubblico ...

Garmisch, 5 febbraio" Lo straordinario successo di Dominik Paris nella discesa libera Garmisch , che arriva a poco ... Ora Paris può guardare con fiducia ad'Ampezzo ma in generale la sua ..."Quella presentata oggi " ha concluso Caner " è solo una delle iniziative di lancio del marchio veneto, 'The Land of Venice', che la Regione ha messo in campo per. Nel mondiale più ...Al via lunedì 8 febbraio, a Cortina d'Ampezzo i mondiali di sci alpino. Per assicurare la sicurezza della competizione scenderanno in campo i carabinieri. Dopo aver individuato nella ...La federsci canadese ha scelto le 7 ragazze e i 6 ragazzi che gareggiano ai Mondiali 2021 di Cortina.In questa stagione il Canada ha conquistato un ...