Che Dio ci aiuti 6, finale a rischio? Problemi con il Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Problemi sul set di Che Dio ci aiuti 6. Le parole di Diana Del Bufalo mettono in apprensione i fan. Puntata finali a rischio? Fonte foto FacebookChe Dio ci aiuti 6 è una delle fiction di punta della Rai. Le mirabolanti vicende di Suor Angela, interpretata magistralmente da Elena Sofia Ricci, hanno appassionato un pubblico fedele che attende con impazienza ogni nuovo appuntamento con la serie. Come riferito da Gossip e Tv gli attori sono ancora impegnati con le riprese delle ultime puntate. La produzione non ha voluto deludere il pubblico affezionato, promettendo che la messa in onda non avrebbe subito ritardi, nonostante il set fosse ancora aperto. Purtroppo, le riprese stanno richiedendo più tempo del previsto e, naturalmente, la colpa è da additare al Covid che continua a creare ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)sul set di Che Dio ci6. Le parole di Diana Del Bufalo mettono in apprensione i fan. Puntata finali a? Fonte foto FacebookChe Dio ci6 è una delle fiction di punta della Rai. Le mirabolanti vicende di Suor Angela, interpretata magistralmente da Elena Sofia Ricci, hanno appassionato un pubblico fedele che attende con impazienza ogni nuovo appuntamento con la serie. Come riferito da Gossip e Tv gli attori sono ancora impegnati con le riprese delle ultime puntate. La produzione non ha voluto deludere il pubblico affezionato, promettendo che la messa in onda non avrebbe subito ritardi, nonostante il set fosse ancora aperto. Purtroppo, le riprese stanno richiedendo più tempo del previsto e, naturalmente, la colpa è da additare alche continua a creare ...

fanpage : Diana Del Bufalo si racconta a - borghi_claudio : Dio mio che imbarazzo. #Crimi #Quirinale - rubio_chef : Grazie #FabianaSalsi @VanityFairIt ??????? - valejaguarrr : RT @VenereoDayane: “Dio non affida a nessuno un peso più grande di quello che si è in grado di sopportare.” Tu Dayane Mello, sei la guerrie… - bovio_lucia : @CastellinoLuigi Praticamente Draghi è ' il dio in terra' . Peccato che ha distrutto la Grecia, non dimentichiamolo. -