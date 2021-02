Caso Cianci | il sindaco di Novara | “Se i fatti saranno confermati è uno smacco per la nostra città”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, una brutta vicenda giudiziaria ha coinvolto il presidente del, Marcello, subito dimessosi, denunciato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con l’accusa di ricettazione: l’ex numero uno dei piemontesi è stato fermato a Locri, in possesso di 200mila euro in contanti, cui non ha saputo spiegare la provenienza. Come riporta La Stampa – ed.e Verbania, ha parlato della vicenda ildiAlessandro Canelli, che non ha per altro mai sostenuto il passaggio di proprietà del club, tanto da bloccare lo sviluppo del progetto per la realizzazione della Cittadella dello Sport: “Certamente non è una bella pagina nella storia centenaria del. Se i, che non conosco direttamente, ...

Calciomerc : Il #Potenza di #Capuano scatenato sul mercato prende #Romero ex #JuveStabia ma preso dal #Bari e girato al #Potenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Cianci

alfredopedulla.com

...arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi con numero dei contagi che non cade un primo...Lecce Ascoli alle 21 fermato con '200000 in contanti e denunciato per ricettazione Marcello......arrivano Intanto le aperture di Conte Berlusconi con numero dei contagi che non cade un primo...Lecce Ascoli alle 21 fermato con '200000 in contanti e denunciato per ricettazione Marcello...Il Novara, inserito nel girone A della serie C, è nelle zone basse della classifica con 23 punti messi in carniere in 22 giornate. Grandi novità in casa del Novara, con l’arrivo delle dimissioni di Ma ...Pietro Cianci rappresenta sicuramente la più grande novità in casa Bari per questa sessione invernale di calciomercato. Il suo approdo in biancorosso è stato ...