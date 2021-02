Arriva il libro di Grey’s Anatomy, How To Save a Life, con curiosità inedite sulla serie e gli attori (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo sedici anni di messa in onda e 17 stagioni finora realizzate, esce il primo libro di Grey’s Anatomy, un’iniziativa editoriale che avrà lo scopo di raccontare la storia della serie e tante curiosità dal dietro le quinte del format in stile medical più longevo della tv. Il titolo scelto per il libro di Grey’s Anatomy non è casuale: How to Save A Life è la canzone dei The Fray che è stata usata più volte nella serie in momenti topici come il 21° episodio della seconda stagione o lo speciale episodio musicale, diventata un po’ la colonna sonora non ufficiale del medical nel corso delle stagioni. La editor di Entertainment Weekly Lynette Rice, firma il libro di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo sedici anni di messa in onda e 17 stagioni finora realizzate, esce il primodi, un’iniziativa editoriale che avrà lo scopo di raccontare la storia dellae tantedal dietro le quinte del format in stile medical più longevo della tv. Il titolo scelto per ildinon è casuale: How toè la canzone dei The Fray che è stata usata più volte nellain momenti topici come il 21° episodio della seconda stagione o lo speciale episodio musicale, diventata un po’ la colonna sonora non ufficiale del medical nel corso delle stagioni. La editor di Entertainment Weekly Lynette Rice, firma ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva libro Striscia la Notizia: il Tapiro a Conte e Casalino

In tutto questo tempo mi sono chiesto - Come mai non mi arriva? - Con queste parole, il Premier ...la sua epopea da concorrente del Grande Fratello a esperto di comunicazione politica in un libro di ...

Piero Tony: "Cari magistrati, perché nessuno smentisce Palamara?"

Come si dice chiaramente nel libro di Sallusti e Palamara non è quasi mai vero che gli atti ... Quindi se qualcosa arriva alla stampa può provenire solo da quelle fonti. Conseguenze? Titoloni in ...

Meghan Markle trema: è uscito il libro scottante della sorella Samantha Io Donna Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack in arrivo in digitale su console e PC

KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno annunciato che Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack è in arrivo in digitale su console e PC.

Artisti ed eroi senza pace: la "Gente di Trieste" nel nuovo libro di Pietro Spirito

Nel suo nuovo libro in uscita il 4 febbraio per Laterza, Pietro Spirito ripercorre le biografie di personaggi noti e meno noti che hanno legato il loro destino alla città: esploratori, scienziati, scr ...

