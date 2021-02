Zaia | “In Veneto la curva di contagi sta crollando”

Leggi su dire

(Di giovedì 4 febbraio 2021) VENEZIA – Il Veneto ha "una curva di infezione atipica, sta praticamente crollando. È un fatto inspiegabile che noi vogliamo provare a spiegare con le mutazioni, qualcosa qui è successo". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. "Il crollo delle terapie intensive non ha uguale, andate a vedere le altre curve", continua Zaia mostrando un grafico che mostra il tracollo dei ricoverati in terapia intensiva iniziato il 1 gennaio 2021. Detto, questo, non è il momento di abbassare la guardia, evidenzia il presidente del Veneto. "In Europa il contagio sta crescendo", molti Paesi stanno tornando a introdurre lockdown, "in questa fase l'Italia è un'isola felice ma questo non vuol dire che sia finita".