Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 08 | 15

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 08.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA IN GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA SALARIA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI POI PER I LAVOR ISUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ATTIVA LA RIDUZIONE DI CAREGGIATA, CODE TRA VIA NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR RICORDIAMO CHE LA SP33 EMPOLITANA E’ INTERROTTA A CAUSA DI UNA VORAGINE DAL KM 16+500 AL KM 18+300, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO ATTIVO FINO AL ...