Un segnale importante per la pace in Colombia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima sentenza contro gli ex guerriglieri delle Farc fa capire ai Colombiani che il tribunale creato con gli accordi di pace non vuole assolvere l’organizzazione dai crimini commessi durante il conflitto. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima sentenza contro gli ex guerriglieri delle Farc fa capire aini che il tribunale creato con gli accordi dinon vuole assolvere l’organizzazione dai crimini commessi durante il conflitto. Leggi

Segnale_Orario : RT @butacit: Un giornalista pubblicista italiano riporta in tante sue bio di fare parte di un'importante associazione di giornalisti britan… - AmaroliSimone : RT @SIRVolleyPG: ?? | “... arrivare primi è importante, è un segnale a livello mentale, vuol dire che siamo sempre lì, che siamo costanti” -… - SIRVolleyPG : ?? | “... arrivare primi è importante, è un segnale a livello mentale, vuol dire che siamo sempre lì, che siamo cost… - Engy_amati : Quello che è successo a Dayane è anche un segnale importante per noi, per farci capire che queste liti o queste gue… - tessanicchi : RT @Alessia_Bettini: Una bella notizia per il quartiere; segnale di speranza e ripartenza l’inaugurazione ieri con @GianassiFede di nuovi s… -