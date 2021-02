Ragazza uccisa | palloncini e striscioni ai funerali di Roberta

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Mentre il feretro bianco con le spoglie diSiragusa lascia la Chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, dagli altoparlanti GionnyScandal canta Vestita di lividi’: “Ti senti così grande, eh?, fammi capire. Se dici di amarla che senso ha farla soffrire? Di notte, prima che dorme, dovresti scaldarla solo con un abbraccio forte, non con le botte. Come fai a rovinare la vita a una donna, se in fondo è grazie a una donna se sei al mondo?…”. Parole che fanno venire i brividi. Un intero paese, nel rispetto delle norme anti Covid, ha partecipato alle esequie delladi 17 anni, bruciata, forse quando era ancora viva, e poi gettata in un burrone. In carcere è finito il suo fidanzato, Pietro Morreale di 19 anni, che ha sempre detto di essere “innocente”, nonostante gli indizi contro di lui ...