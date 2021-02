Portogallo, Natale senza restrizioni fa esplodere la variante inglese: a gennaio quasi la metà di morti e contagi da inizio pandemia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi per il Portogallo. Nel mese di gennaio ha registrato quasi la metà dei morti per covid dall’inizio della pandemia, 5.576, il 44,7% del totale, e degli infetti, 306.838, il 42,6%. Nel mirino è finito il governo, per avere allentato le restrizioni durante il periodo natalizio mentre tutta Europa – Italia compresa – aveva scelto di limitare riunioni famigliari, esercizi commerciali e spostamenti. Una decisione che potrebbe aver radicalmente velocizzato la diffusione della tanto temuta variante inglese dai centri urbani alle periferie. La nuova variante ha messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale, penalizzato dalla cronica assenza di medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi per il. Nel mese diha registratoladeiper covid dall’della, 5.576, il 44,7% del totale, e degli infetti, 306.838, il 42,6%. Nel mirino è finito il governo, per avere allentato ledurante il periodo natalizio mentre tutta Europa – Italia compresa – aveva scelto di limitare riunioni famigliari, esercizi commerciali e spostamenti. Una decisione che potrebbe aver radicalmente velocizzato la diffusione della tanto temutadai centri urbani alle periferie. La nuovaha messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale, penalizzato dalla cronica asdi medici ...

Grosiglioni : RT @fattoquotidiano: Portogallo, Natale senza restrizioni fa esplodere la variante inglese: a gennaio quasi la metà di morti e contagi da i… - Noe_Urdangaray : RT @fattoquotidiano: Portogallo, Natale senza restrizioni fa esplodere la variante inglese: a gennaio quasi la metà di morti e contagi da i… - fattoquotidiano : Portogallo, Natale senza restrizioni fa esplodere la variante inglese: a gennaio quasi la metà di morti e contagi d… - fatimacpedro : @OriettasRecipes @Havenlust In Portogallo gli mangiamo per le feste di natale. - massimobrugnone : ???? Le prime consultazioni di Fico; ???? I numeri sul cashback di Natale; ???? Portogallo, eutanasia legale per casi gra… -