Perché il bando del commissario Arcuri non trova infermieri per i vaccini (Di giovedì 4 febbraio 2021) (foto: Matteo Bazzi/Pool/Afp via Getty Images)L’ultimo censimento, datato 29 gennaio, segna 26.690 domande per entrare nell’esercito dei 15mila tra medici e infermieri che il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, intende reclutare per le vaccinazioni. Il dato è ufficiale e suona incoraggiante: ci sono più candidature che posti disponibili, quasi 2 a 1. Quel che però non emerge – né il commissario l’ha precisato nella conferenza stampa in cui ha sbandierato il risultato – è quanti siano i curriculum dei medici e quanti quelli degli infermieri. Numero, quest’ultimo, che fa la differenza, Perché ne va della sostenibilità finanziaria e della fattibilità della campagna vaccini, che dalla prossima settimana coinvolgerà, oltre agli anziani ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) (foto: Matteo Bazzi/Pool/Afp via Getty Images)L’ultimo censimento, datato 29 gennaio, segna 26.690 domande per entrare nell’esercito dei 15mila tra medici eche ilstraordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico, intende reclutare per le vaccinazioni. Il dato è ufficiale e suona incoraggiante: ci sono più candidature che posti disponibili, quasi 2 a 1. Quel che però non emerge – né ill’ha precisato nella conferenza stampa in cui ha sbandierato il risultato – è quanti siano i curriculum dei medici e quanti quelli degli. Numero, quest’ultimo, che fa la differenza,ne va della sostenibilità finanziaria e della fattibilità della campagna, che dalla prossima settimana coinvolgerà, oltre agli anziani ...

fabiochiusi : È ora di mettere al bando le tecnologie di riconoscimento delle emozioni -- e subito. Ecco perché. - StefanoFeltri : Nel disciplinare del bando dei padiglioni Primula, Arcuri rimanda al “paragrafo 9” del Piano vaccinale, che però ne… - _Fartzilla : RT @Carlo213Ge: @bordoni_russia Ricordo che i Lince Iveco avevano vinto il bando per riequipaggiare tutta l'armata Rossa (mica una dozzina)… - HornbeamJoe : RT @Carlo213Ge: @bordoni_russia Ricordo che i Lince Iveco avevano vinto il bando per riequipaggiare tutta l'armata Rossa (mica una dozzina)… - StalinZio : RT @Carlo213Ge: @bordoni_russia Ricordo che i Lince Iveco avevano vinto il bando per riequipaggiare tutta l'armata Rossa (mica una dozzina)… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché bando Alitalia, sindacati: "Stipendi di febbraio a rischio. Nuovo bando per vendere gli asset? Allungherebbe i tempi, servirebbero più soldi"

Proprio martedì, infatti, era uscita un'indiscrezione relativa a un nuovo bando di gara per gli ... Perché il nostro lavoro ha un costo. Noi siamo orgogliosi di poter offrire gratuitamente a tutti i ...

Centro Milano Donna, inaugurata sede al municipio 5.

... ma anche e soprattutto perché, in un momento così difficile per le famiglie e per le donne in particolare, sarà un punto di riferimento concreto. Il Centro è stato affidato tramite bando dal ...

Bonus studenti solo ai dipendenti pubblici. L’Inps precisa: «Sono borse di studio autofinanziate» Corriere della Sera Proprio martedì, infatti, era uscita un'indiscrezione relativa a un nuovodi gara per gli ...il nostro lavoro ha un costo. Noi siamo orgogliosi di poter offrire gratuitamente a tutti i ...... ma anche e soprattutto, in un momento così difficile per le famiglie e per le donne in particolare, sarà un punto di riferimento concreto. Il Centro è stato affidato tramitedal ...