Palermo | ragazza uccisa | oggi i funerali a Caccamo

(Di giovedì 4 febbraio 2021), 4 feb. (Adnkronos) - Saranno celebrati questa mattina a) idi Roberta Siragusa, ladi 17 annila notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio. A officiare le esequie sarà l'arcivescovo diCorrado Lorefice. Ieri la salma è tornata è tornata a casa dopo l'autopsia eseguita a Messina. L'esame non ha chiarito ancora del tutto la causa della morte, ma pare che abbia già escluso che lasia stata strangolata. Per l'omicidio è indagato il fidanzato della giovane, Pietro Morreale di 19 anni, che si trova in carcere. "Un corpo dilaniato, come ha detto il gip e siamo molto provati per quello che abbiamo visto", ha detto ieri l'avvocato Giuseppe Canzone, legale della famiglia, che ha assistito ...

... ladi 17 anni uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio e il cui corpo è stato ritrovato senza vita e parzialmente carbonizzato in un burrone in provincia di. L'autopsia ...L'esame non ha chiarito ancora del tutto la causa della morte, ma pare che abbia già escluso che lasia stata strangolata. E' indagato per l'omicidio Pietro Morreale di 19 anni. "Un corpo ...Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Saranno celebrati questa mattina a Caccamo (Palermo) i funerali di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa la ...