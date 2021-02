Palermo, 11enne abusata al centro commerciale: aveva conosciuto l’aguzzino 16enne su TikTok (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si sarebbe consumata nel bagno di un centro commerciale di Palermo la violenza ai danni di una bimba abusata da un 16enne conosciuto su TikTok. La ragazzina, di soli 11 anni, si era data appuntamento con quello che sarebbe diventato il suo aguzzino tramite chat. La denuncia da parte dei genitori della vittima ha permesso di identificare il giovane su cui indaga la Procura dei minori. Leggi anche >> Sfida estrema su Tik Tok: a Palermo bimba si lega una cintura al collo, è grave Palermo, bimba abusata da 16enne dopo incontro su TikTok: la violenza in un centro commerciale Il social network cinese di nuovo al centro delle pagine ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si sarebbe consumata nel bagno di undila violenza ai danni di una bimbada unsu. La ragazzina, di soli 11 anni, si era data appuntamento con quello che sarebbe diventato il suo aguzzino tramite chat. La denuncia da parte dei genitori della vittima ha permesso di identificare il giovane su cui indaga la Procura dei minori. Leggi anche >> Sfida estrema su Tik Tok: abimba si lega una cintura al collo, è grave, bimbadadopo incontro su: la violenza in unIl social network cinese di nuovo aldelle pagine ...

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il giovane si sarebbe appartato in uno dei bagni di un centro commerciale di Palermo. I due minori si sarebbero conosciuti attraverso i social network ...

PALERMO - Un'orrenda violenza che viene da Palermo quella che ha visto coinvolti un 16enne e una 11enne. Il ragazzo è accusato di violenza sessuale, ...

Una 11enne ha raccontato ai genitori che sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali nel bagno di un centro commerciale a Palermo da un 16enne con cui aveva fissato un appuntamento via chat lunedì ...

