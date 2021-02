Ospedale Pertini | D’Amato inaugura altri dieci posti in rianimazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – L’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, hato stamani una nuova di terapia intensiva con 10letto dedicati all’assistenza di pazienti Covid, all’di Roma. Una struttura che in fase pandemica consentira’ la separazione dei pazienti Covid da quelli no Covid. Presente all’zione il direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi. “Una struttura nuova, modulare e dotata di tutte le ultime tecnologie- ha commentato- e che sara’ utile in questa fase come argine per contrastare il Covid in unimportante nella rete come il. Abbiamo messo in campo un sforzo considerevole che rimarra’ come patrimonio per tutto il sistema sanitario regionale anche ...