Microsoft stava per acquisire Gearbox?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Come sappiamo, Embracer Group (che detiene già THQ Nordic, Koch Media e Saber interactive) ha da pochissimo acquisito, gli sviluppatori di Borderlands. Scopriamo tuttavia adesso che c'era un terzo incomodo nell'affare:. Secondo il giornalista videoludico Brad Sams, infatti, ancheaveva fatto un'offerta per l'acquisto, ma la cosa non si è finalizzata. Non sappiamo perché: se l'offerta fosse troppo bassa, o se le garanzie fornite danon siano state abbastanza convincenti. Questo genere di transazioni, del resto, non sono semplici: lo stesso accordo con Embracer, ad esempio, vale 1,3 miliardi di dollari su carta, ma solo 363 di questi milioni verranno pagati in anticipo: il resto dipenderà dai risultati dei prossimi sei anni. Magariaveva avanzato una proposta ...