Meghan Markle, il temuto libro-bomba della sorellastra Samantha è realtà (Di giovedì 4 febbraio 2021) «The Diary of Princess Pushy’s Sister», il memoir di Samantha Markle che promette di «raccontare tutto» sulla vita in famiglia della sorellastra Meghan è finalmente arrivato nelle librerie americane. Da quattro anni la cinquantaseienne minacciava di scrivere un resoconto con dettagli inediti riguardanti l’ex attrice. Ora quella minaccia è diventata realtà. E il Daily Mail ci permette di dare una prima sbirciata alle 330 pagine che ancora prima di essere pubblicate avevano fatto venire a Meghan il «mal di stomaco». Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) «The Diary of Princess Pushy’s Sister», il memoir di Samantha Markle che promette di «raccontare tutto» sulla vita in famiglia della sorellastra Meghan è finalmente arrivato nelle librerie americane. Da quattro anni la cinquantaseienne minacciava di scrivere un resoconto con dettagli inediti riguardanti l’ex attrice. Ora quella minaccia è diventata realtà. E il Daily Mail ci permette di dare una prima sbirciata alle 330 pagine che ancora prima di essere pubblicate avevano fatto venire a Meghan il «mal di stomaco».

