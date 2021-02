Masterchef 10 | anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata | 4 febbraio

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 42021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda l’ottavadi10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 4? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’ottavavedremo gli 11 aspiranti chef rimasti in gara sfidarsi ancora una volta. La serata partirà con una Mystery Box a trabocchetto: i concorrenti avranno davanti due scatole, una trasparente della quale vedranno il contenuto, l’altra di legno, classica, con ingredienti a sorpresa coperti sotto di sé. Già da subito saranno quindi obbligati a fare una scelta: andare sul sicuro o scommettere sugli ...

... invece, dovranno affrontare il Pressure Test rischiando l'eliminazione: chi non riuscirà a conquistare la balconata dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare il decimo italiano. MASTERCHEF ITALIA 2021: ANTICIPAZIONI 4 FEBBRAIO Grande appuntamento con Masterchef Italia 10 che torna in onda oggi, giovedì 4 febbraio. L'appuntamento è per le ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di ... Cosa accadrà nel corso dell'ottava serata di Masterchef 10? Ve lo anticipiamo noi, fra un'esterna al profumo di lago e i quattro elementi come tema principale.