Ma lei è laureato? Gelo totale in aula | chi è questo giovane nigeriano Razzista? No | idiota

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Hillary Sedu, avvocato di 34 anni di origini nigeriane, ha raccontato una disavventura capitatagli durante lo svolgimento della sua professione, attraverso un un post sui social, mentre era al Tribunale dei Minorenni di Napoli per seguire una causa, il giudice di turno avrebbe chiesto professionista il tesserino di avvocato e poi non contenta il giudice gli ha chiesto anche se fosse. In un post su Facebook, Sedu racconta l'episodio: “Impulsivo come sono ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne vale della vita della mia assistita e della sua bambina”. Secondo l'avvocato non si è trattato di un episodio di razzismo ma “è solo idiozia." Sedu è poi entrato nello specifico raccontando l'episodio nei minimi particolari. "Sono entrato nel Tribunale per i minorenni di Napoli, stamattina ...

fattoquotidiano : Napoli, la giudice onoraria chiede all’avvocato di colore: “Ma lei è laureato?”. Lui si sfoga sui social: “Non è ra… - olegnailem : RT @s_corradino: 'Mi scusi lei è laureato?' Così l'avvocato #HilarrySedu si è sentito apostrofare da un giudice ordinario durante un'udienz… - oranonmiva : Napoli, la giudice onoraria chiede all'avvocato di colore: 'Ma lei è laureato?'. Io avrei risposto: 'No,ho la terza… - fojarol : Napoli, la giudice onoraria chiede all'avvocato di colore: 'Ma lei è laureato?'. Lui si sfoga sui social: 'Non è ra… - scavuzzo47 : RT @RadioCapital_fm: Riascolta l'intervista su questa vicenda in Breakfast Club con @RQuadrano e @andlucatello -

Ultime Notizie dalla rete : lei laureato

Napoli, il giudice chiede all'avvocato nigeriano: 'Ma?' di Capital Web In tribunale il magistrato non crede che sia, a The Breakfast Club l'avvocato Hilary Sedu: 'Mi hanno chiesto prima il tesserino e poi hanno messo in dubbio ...Napoli , la giudice onoraria chiede all'avvocato di colore: "Ma?". Lui si sfoga sui social: "Non è razzismo, solo idiozia". L'episodio è avvenuto presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Hillary Sedu è avvocato del foro di Napoli ed è anche ...Il giudizio che i cittadini della Toscana danno sul volontariato è molto favorevole: l’87,5% lo giudica molto positivo ed il 73% addirittura fondamentale. Ancora una volta è il titolo di studio che fa ...04 FEB - Renzo Baldo è il nuovo direttore generale del Centro San Giovanni di Dio, Irccs Fatebenefratelli di Brescia. Lo comunica l’Ordine Ospedaliero in una nota. Laureato in Economia e commercio, ha ...