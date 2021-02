“Lui è peggio di me”, il nuovo sit-show di Giallini e Panariello: cast, idea e curiosità sul programma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Debutta questa sera, 4 febbraio 2021, il nuovo sit-show di Rai3 Lui è peggio di me: nato da un’idea di Marco Giallini e Giorgio Panariello, il programma vede i due attori insieme per la prima volta in una combinazione imperdibile che si rinnoverà per quattro puntate, ogni giovedì alle 21.20. Tutto parte da Instagram e da quella chiusura forzata in piena pandemia: “È grazie a quelle dirette fatte durante il lockdown che abbiamo capito di funzionare bene insieme”, hanno riferito all’Ansa i protagonisti. Leggi anche >> Giorgio Panariello ferita dolorosa: «L’ho scoperto per la cattiveria dei miei compagni di scuola» “Lui è peggio di me” da stasera su Rai3: Giallini e Panariello in uno ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Debutta questa sera, 4 febbraio 2021, ilsit-di Rai3 Lui èdi me: nato da un’di Marcoe Giorgio, ilvede i due attori insieme per la prima volta in una combinazione imperdibile che si rinnoverà per quattro puntate, ogni giovedì alle 21.20. Tutto parte da Instagram e da quella chiusura forzata in piena pandemia: “È grazie a quelle dirette fatte durante il lockdown che abbiamo capito di funzionare bene insieme”, hanno riferito all’Ansa i protagonisti. Leggi anche >> Giorgioferita dolorosa: «L’ho scoperto per la cattiveria dei miei compagni di scuola» “Lui èdi me” da stasera su Rai3:in uno ...

CacciaDominioni : RT @lupecchioli: @CacciaDominioni @b_baolo @Giovaguerrato @braveheartmmt No, è che me lo disse prima di cena, quando gli rinfacciai le sue… - SHIN_Fafnhir : @utini19 Ora si può solo far finire male. Perché o finisce male o finisce prima peggio e poi male. Comunque buttare… - lupecchioli : @CacciaDominioni @b_baolo @Giovaguerrato @braveheartmmt No, è che me lo disse prima di cena, quando gli rinfacciai… - Euronauseata : @pbecchi Una mela nn cade lontano dall'albero... Si sa chi è lui, da chi lo sostiene e lo sosteneva, dalle persone… - blueleo0007 : @titta82309924 @_sof00 Non paragoniamo la finzione con la realtà. Nel primo caso gli autori hanno spinto Eli per pr… -