Lazio, i giocatori ringraziano Lotito e il presidente si commuove: il retroscena (Di giovedì 4 febbraio 2021) Particolare e toccante l'accoglienza riservata dai giocatori della Lazio per il presidente Lotito: ecco cosa riporta il Corriere dello Sport Queste mattina Corriere dello Sport riporta un retroscena sulla Lazio. Ieri Claudio Lotito si è recato a Formello (per parlare del rinnovo di Inzaghi ma non solo) e, quando è entrato nella club house biancoceleste si è udito distintamente un vocio seguito da un applauso caloroso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 È stato il ringraziamento dei giocatori facilmente riconducibile al gesto presidenziale della scorsa settimana: il pagamento degli stipendi di febbraio e marzo. La Lazio era a pranzo ed il presidente è arrivato alle ...

