Inter, niente multa per Vidal dopo la reazione alla sostituzione contro la Juventus (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arturo Vidal non sarà multato dall’Inter dopo la reazione alla sostituzione contro la Juventus, nel match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. Nonostante la società non abbia gradito particolarmente il comportamento, il cileno non verrà sanzionato. A riportarlo è “La Gazzetta dello Sport“, che sottolinea come dopo il 60° Vidal cala fisicamente e non riesce ad aiutare la squadra a dovere. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Arturonon saràto dall’lala, nel match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021. Nonostante la società non abbia gradito particolarmente il comportamento, il cileno non verrà sanzionato. A riportarlo è “La Gazzetta dello Sport“, che sottolinea comeil 60°cala fisicamente e non riesce ad aiutare la squadra a dovere. SportFace.

ReginaBaresi : Sono sfortunatamente venuta a conoscenza di gente che si diletta su Tw in commenti volgari e giudizi fuori luogo da… - MCalcioNews : Inter, niente multa per Vidal dopo la reazione alla sostituzione contro la Juventus - AlfonsoTax2 : RT @cippiriddu: Io questo continuo auto-martellamento di coglioni non lo reggo più. Magari vinceremo niente a fine stagione, ma in 15 giorn… - sportface2016 : #Inter, niente multa per #Vidal dopo la reazione alla sostituzione contro la Juventus - quelladeinomi : È un NO grande quanto una casa. Non mi piace per niente.. Ma poi il toro che senso ha.. Boh vabbè... -