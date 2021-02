‘Guardian’ | “Riforma alla Champions League dal 2024 | stop alla fase a gironi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I vertici delle principali Leghe europee si riuniranno in un assemblea telematica, al fine di discutere sul futuro dei maggiori campionati del Vecchio Continente. Secondo quarto riportato dall’autorevole, peraltro, vi sarebbe in programma un confronto per discutere su sostanziali modificheformula della, fissato a venerdì 5 febbraio. Dal, infatti, sarebbe ipotizzabile immaginare la prestigiosa competizione contraddistinta da un unico raggruppamento da 32 squadre totali, le quali giocherebbero 10 partite complessive. Nientedunque, prima dellafinale della. La suddetta ipotesi verrà valutata dai responsabili delle Leghe, sebbene appaia sin da subito ...