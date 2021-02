Grillo apre a un governo politico a guida Draghi e detta le condizioni

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Via libera dia unpolico a. L’ok M5S, infatti, ci sarà solo ad alcune: difesa di tutti i provvedimenti portati a casa dalConte, come il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e le norme anticorruzione, e un programma che abbia tra i punti principali il reddito universale, una imposta patrimoniale per i super-ricchi, acqua pubblica, blu economy, digitalizzazione, conflitto di interessi e banca pubblica. Il “M5S si siederà al tavolo per rispetto istituzionale” e “gentilezza” nei confronti del Presidente della Repubblica. Beppesi è messo al telefono ieri sera e ha proseguito fino a questa mattina. Chiamando parlamentari, ministri uscenti ma anche sindaci: si vocifera che tra i contatti ...