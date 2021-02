**Governo: Conte 'apre strada' a M5S per Draghi ma frena su suo ingresso in squadra** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Ammesso che il governo guidato da Mario Draghi sia politico e non tecnico, il premier uscente Giuseppe Conte sarebbe comunque orientato a non entrare in squadra. Ma restare fuori, guida per il M5S e per la coalizione che dovrà sfidare il centrodestra, Pd-Leu-M5S. Tenendo fede, dunque, a quanto anticipato ieri a diversi ministri grillini uscenti. Per lui, racconta chi lo ha sentito nelle ultime ore, potrebbe esserci un ruolo di 'garante' di un eventuale esecutivo Draghi, sulla scia di quanto fatto dal segretario dem Nicola Zingaretti nel Conte due. Intanto decisivo, per ricompattare un Movimento profondamente diviso, potrebbe essere l'endorsment di Conte a un governo guidato dall'ex numero 1 della Bce: "In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Ammesso che il governo guidato da Mariosia politico e non tecnico, il premier uscente Giuseppesarebbe comunque orientato a non entrare in squadra. Ma restare fuori, guida per il M5S e per la coalizione che dovrà sfidare il centrodestra, Pd-Leu-M5S. Tenendo fede, dunque, a quanto anticipato ieri a diversi ministri grillini uscenti. Per lui, racconta chi lo ha sentito nelle ultime ore, potrebbe esserci un ruolo di 'garante' di un eventuale esecutivo, sulla scia di quanto fatto dal segretario dem Nicola Zingaretti neldue. Intanto decisivo, per ricompattare un Movimento profondamente diviso, potrebbe essere l'endorsment dia un governo guidato dall'ex numero 1 della Bce: "In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del ...

